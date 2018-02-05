Сегодня 05 февраля 2018 года, 09:29

В Минюсте сообщили, сколько алиментов заплатили украинцы за год

«В 2017 году взыскали более 2,4 млрд грн алиментов в пользу более 576 тыс. маленьких украинцев», – рассказала заместитель министра юстиции Украины Светлана Глущенко.

Министр юстиции Украины Павел Петренко также напомнил, что с 6 февраля вступает в силу закон, ужесточающий ответственность за неуплату алиментов. Министр также пообещал, что в тот же день обнародуют список крупнейших неплательщиков алиментов.

Напомним: согласно новому закону, неплательщикам алиментов будет запрещено выезжать за границу.