Вице-премьер-министр назвал регионы-лидеры по децентрализации

За три года проведения реформы децентрализации среди лидеров по ее внедрению оказались Днепропетровская, Житомирская, Тернопольская и Полтавская области.
Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер-министр — министр регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.
«У нас на сегодня среди лучших — Днепропетровская, Житомирская, Тернопольская и Полтавская области», — заявил Зубко.
Он также отметил, что в плане внедрения децентрализации ситуация в Киевской и Закарпатской областях «оставляет желать лучшего».
Напомним: ранее заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко заявил, что благодаря децентрализации местные бюджеты выросли на 30%. «Страна сделала существенные шаги в направлении децентрализации, и мы можем подвести итоги – это рост доходов местных бюджетов, и на сегодня он составляет около 30% по сравнению с прошлым годом», — отметил Марченко в октябре 2017 года.
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