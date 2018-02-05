Сегодня 05 февраля 2018 года, 09:29

Вице-премьер-министр назвал регионы-лидеры по децентрализации

За три года проведения реформы децентрализации среди лидеров по ее внедрению оказались Днепропетровская, Житомирская, Тернопольская и Полтавская области.

Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер-министр — министр регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

«У нас на сегодня среди лучших — Днепропетровская, Житомирская, Тернопольская и Полтавская области», — заявил Зубко.

Он также отметил, что в плане внедрения децентрализации ситуация в Киевской и Закарпатской областях «оставляет желать лучшего».

Напомним: ранее заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко заявил, что благодаря децентрализации местные бюджеты выросли на 30%. «Страна сделала существенные шаги в направлении децентрализации, и мы можем подвести итоги – это рост доходов местных бюджетов, и на сегодня он составляет около 30% по сравнению с прошлым годом», — отметил Марченко в октябре 2017 года.