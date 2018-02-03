Сегодня 03 февраля 2018 года, 21:11

«Вопросы криптоиндустрии требуют повышенного внимания, действовать нужно быстро», — убеждены участники круглого стола в рамках Blockchain Fashion Conference

Сегодня, 3 февраля, в рамках Blockchain Fashion Conference состоялся круглый стол на тему «Законодательное регулирование криптовлют».

Модератор мероприятия — управляющий партнер Blockchain Lab Станислав Подьячев. В числе участников круглого стола: управляющий партнер АО Juscutum, адвокат Артем Афян, основатель модного конгломерата LMG Group и недели моды Kiev Fashion Days Казбек Бектурсунов, управляющий партнер Blockchain Lab, co-founder в Blockchain Art Hackathon Тимур Михайловский, старший партнер ALEXANDROV&PARTNERS, адвокат Дмитрий Александров, народный депутат Украины Мустафа Найем, шеф-редактор издательства «Юридическая практика» Рустам Колесник и др.

Legal Framework

Зачем регулировать на законодательном уровне то, что и так уже работает? Такой вопрос адресовал участникам круглого стола — юристам, предпринимателям и общественным деятелями — модератор мероприятия. Артем Афян признался, что часто слышит негативные коннотации слова «регулирование» и напомнил о такой функции права, как координация общественных отношений. По его словам, государству стоит урегулировать общественные отношения в сфере криптовалют, принять свод правил о том, как понимать криптовалюту в рамках существующей системы координат. Он назвал более целесообразным не введение новых правил, а устранение старых правил, создающих преграды регулирования.

Как создать майнинговую ферму на законных основаниях? Как продавать за биткоины квартиры? Примерно с такими вопросами на прошлой неделе обращались к Дмитрию Александрову его клиенты. Он убежден, что потребность в регулировании существует хотя бы потому, что с криптовалютой проще работать. Г-н Александров отметил, что Национальный банк Украины (НБУ) занял позицию отстранения, а СБУ смотрит на криптоотношения сквозь призму уголовных правоотношений.

Украинский венчурный предприниматель, инвестор, учредитель и управляющий партнер венчурной компании Aventures Capita Андрей Колодюк подчеркнул, что впервые экономический форум в Давосе так широко затронул вопросы блокчейна и криптовалюты. Сам он верит в принципы саморегуляции отрасли, но среди мировых стран существует высокая конкуренция в том, чтобы создать благоприятные условия для развития криптоиндустрии — некий legal framework. Также г-н Колодюк затронул вопрос принятия президентом Беларуси Декрета №8 «О развитии цифровой экономики». «Если мы асимметрично не ответим на условия, созданные в Беларуси, наш бизнес будет в Беларуси», — убежден спикер.

Рустам Колесник дополнил, что сегодня многие юридические фирмы начали развивать криптонаправление, но пока на рынке около шести компаний, которые разбираются в процессах, и примерно двенадцать юристов, которые что-то понимают. От того, насколько быстро и качественно юридические фирмы вникнут в эту тему, насколько быстро и качественно рынок будет развиваться.

В арьергарде индустрии

Казбек Бектурсунов рассказал, что президент Беларуси подписал Декрет №8 в день их заявления о том, что Kiev Fashion Days как реальный сектор заходит в блокчейн. Какой бы сильной саморегуляция ни была, убежден г-н Бектурсунов, взаимоотношения в криптобизнесе волей-неволей будут переходить в реальный мир, а криптовалюта — в фиат. Он назвал 2018-й годом перехода реальной экономики в криптоиндустрию. И Украине крайне важно определиться с дорожной картой развития этого перехода. По его словам, в будущем законопроекте нужно четко сформулировать цели и задачи — привлечение криптокапитала в страну.

Не упустить возможность и воспользоваться перестройкой экономических блоков и сил посоветовала проектный менеджер Офиса реформ Кабинета Министров Украины Ольга Самойлова. Ведь именно сейчас Украина имеет все шансы «запустить и перезапустить взаимоотношения». По ее мнению, государство правильно поступит, если займет функцию мониторинга криптоиндустрии, выращивания и прививания высоких стандартов. Государство может помогать стартапам развивать качество их продуктов.

Как только НБУ сказал, что криптовалюта — это не валюта, не денежный суррогат, уголовные производства устремились в другую сторону: финансирование терроризма, незаконное использование электроэнергии... Что же НБУ будет делать дальше? Руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари пошел от обратного и рассказал, что регулятор делать не хочет. Во-первых, гривна — это единственное платежное средство, и НБУ не хочет рассматривать «альтернативные явления» как платежные средства. Во-вторых, усилия Украины направлены на борьбу с коррупцией, весь мир борется с коррупцией, пытаясь вывести вал трансакций на «светлую сторону», поэтому НБУ не намерен создавать собственными руками «тихую гавань», где такие явления, как отмывание денег, дача взяток и финансирование терроризма, будут себя чувствовать комфортно. «Мы должны развивать технологии, но не за счет создания предпосылок развития того, с чем мы боремся», — подчеркнул Эмал Бахтари.

Г-н Бахтари признался, что НБУ не нравятся те четыре законопроекта, которые в той или иной мере направлены на урегулирование статуса криптовалют в нашем государстве. Наверняка нужен отдельный документ. А пока НБУ хочет понять и сформировать свою модель видения криптоиндустрии, затем представить это видение другим регуляторам, понять, кто займется разработкой самого документа, и найти лоббистов. Казбек Бектурсунов отметил, что времени на ожидание решения какой-то рабочей группы нет. Декрет № 8 в Беларуси вступит в силу в конце марта. Украина и так находится в арьергарде развития криптоиндустрии.

Инициатива наказуема

«Вы меня простите, но вас не слышно!» — Мустафа Найем обратился не столько к присутствующим, сколько к криптоиндустрии в целом. Он считает, что люди, которые «что-то решают», не совсем адекватно оценивают степень этого явления, а субъекты законодательной инициативы в основном вообще не понимают, что происходит. Он сравнил рынок криптовалют с рынком земли: есть группы людей, которые зарабатывают как раз ввиду отсутствия регулирования, а есть группы людей, которые хотят что-то изменить. Мустафа Найем прокомментировал и поведение правоохранительных органов. Если следователь не понимает, что такое майнинг, если этого термина нет в законодательстве, значит, лицо это законодательство обходит или нарушает.

Народный депутат призвал присутствующих «не жадничать в плане инициативы», ведь совсем не важно, кто подпишется под законопроектом. Конкуренция и так привела к тому, что в парламенте зарегистрированы четыре законопроекта, которые никому не нравятся. «Даже если появится десять законопроектов, принят будет только один — тот, который «громко» лоббируют», — подчеркнул Мустафа Найем и призвал представителей индустрии объединиться. Он порекомендовал тем двенадцати юристам, о которых говорил г-н Колесник, собраться и прописать определения. Разработать наше законодательство, которое будет лучше белорусского, не сложно. Вполне реально принять его в краткие сроки.

В свою очередь Тимур Михайловский рассказал, с какими трудностями сталкивалась на протяжении четырех лет украинская компания, работающая в криптоиндустрии, которую он консультировал. Все эти годы компания работала на территории Украины, платила налоги, теперь планирует уходить в Беларусь. По его мнению, главная беда в том, что криптообщество не может договориться. Он не видит развития отрасли без активного участия государства, в противном случае все мы будем наблюдать за уходом перспективных компаний к нашим соседям. Дмитрий Александров предположил, что, возможно, наши стремления к идеализму приводят к тому, что мы топчемся на месте.

В завершение круглого стола Станислав Подьячев попросил участников поделиться мыслями и подвести итоги обсуждения. В ответ прозвучали такие тезисы: только слаженные действия помогут прийти к единому вектору развития, криптоэкономика даст развитие цифровой инфраструктуре, вопросы криптоиндустрии требуют повышенного внимания, и действовать нужно быстро.

Артем Афян вспомнил об одном высказывании («Украина никогда не упускала свой шанс упустить своей шанс») и выразил надежду, что больше Украина свой шанс упускать не станет, а экосистема криптоиндустрии будет создана.