Сегодня 02 февраля 2018 года, 21:03

В ходе лекции Legal High School Сергей Бенедисюк сравнил преимущества ряда юрисдикций в целях структурирования

С лекцией в рамках Школы корпоративного права и M&A образовательной платформы Legal High School выступил руководитель практики корпоративного права/M&A ЮФ Evris Сергей Бенедисюк.

Использовать другие юрисдикции вынуждают не только налоговые аспекты, подчеркнул выступающий. Иностранные юрисдикции позволяют более гибко структурировать сделки M&A. Украинские суды в свое время четко обозначили следующую позицию: даже владение большинством акций не позволяет влиять на назначение менеджмента, если это прямо не указано в законе. Одной статьи закона об акционерных обществах явно недостаточно для применимости акционерных соглашений. Есть проблемы и с судебной системой. Сергей Бенедисюк выразил надежду, что со временем это изменится, хотя сегодня иностранные инвесторы «накопили определенный негатив» в отношении украинских судов.

При этом есть и некоторые трудности, отметил г-н Бенедисюк. Структурирование за рубежом стоит дорого для компаний (если это не крупный бизнес). Вместе с тем абсолютно проверено практикой, что кипрские учреждения предоставят на запрос любую информацию о конечных бенефициарах. Скрыть информацию в Великобритании также достаточно сложно. На этот счет не должно быть никаких иллюзий, подчеркнул лектор.

Принимая решение о структурировании в другой юрисдикции, собственники бизнеса должны учесть не только коммерческие вопросы. К примеру, для украинской компании важны репутационные риски, например, негатив от использования некоторых офшоров. Иногда нужно учитывать отдельные национальные особенности. Так, турецкие инвесторы отказались от каких-либо трансакций с участием Кипра, поскольку между Кипром и Турцией существует замороженный политический конфликт.

Юристам «на старте» нужно узнать побольше о бизнесе клиента и его истинных целях структурирования в определенной стране (например, целью может быть уход от AML-регулирования). «Не советуем начинать работу по структурированию до момента получения полной и всесторонней информации относительно коммерческой части проекта и будущих бизнес-планов клиента», — заявил Сергей Бенедисюк. Также не рекомендуется предоставлять советы по структурированию соглашений без подтверждения со стороны местных консультантов насчет корпоративных и налоговых вопросов. Так, акционерные соглашения советуется прописывать на Украине, но предоставлять для утверждения иностранным юристам, поскольку законодательство может изменится.

Конфигурация популярной структуры включает использование компаний на Британских Виргинских островах и холдинговой компании на Кипре. На Кипре нет налога не репатриацию, а Конвенция об избежании двойного налогообложения между Украиной и Кипром содержит весьма выгодные положения. Отсутствует налог на прирост капитала. Преимуществом является небольшая стоимость создания и дальнейшего администрирования холдинговой компании. С 2019 года вступают в силу изменения к Конвенции, повышающие некоторые ставки налогов. К тому же кипрские суды оперативно могут наложить обеспечительные меры в случае возникновения корпоративного конфликта.

Структурирование компании в Нидерландах более сложное, что может привести к проблемам с налогами. Корпоративный налог тут составляет 25%. Конвенция между Украиной и Нидерландами позволяет уменьшить налог на прибыль капитала до 0%. Стоимость обслуживания составляет 3000–5000 евро в год.

Преимущество Эстонии состоит в отсутствии ставки налога на прибыль (налог выплачивается только на распределенную прибыль). Обслуживание компании обойдется в 100–500 евро.

При работе в Австрии следует учитывать высокий налог на репатриацию. Роялти — не более 5%. В год расходы на обслуживание составят 3000–5000 евро. Обеспечительные меры суд может наложить в течение нескольких часов, отметил спикер.

Отличием Британских Виргинских островов является то, что здесь не выдвигаются условия насчет резидентности директоров, но эта территория включена в список офшоров. Обслуживание обойдется в районе 1500 долларов США.

Среди других более респектабельных юрисдикций преподаватель Школы корпоративного права и M&A назвал Венгрию. Локальные налоги в этом государстве низкие (9% составляет корпоративный налог и 2% — муниципальный налог). Согласно Конвенции об избежании двойного налогообложения, отсутствует налог на прирост (при выполнении ряда условий). Ориентировочная стоимость обслуживания составляет 1600–1800 евро в год.