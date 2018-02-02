Объявлен конкурс на занятие вакантных должностей госслужбы категории «А» в Верховном Суде

Объявлен конкурс на занятие вакантных должностей государственной службы категории «А»: руководителя аппарата Верховного Суда; заместителя руководителя аппарата Верховного Суда — руководителя секретариата Кассационного административного суда Верховного Суда.
Как отмечается на веб-портале «Судебная власть Украины», кандидаты могут подавать документы до 16 февраля 2018 года включительно.
Приказом утверждены также условия проведения конкурса на должность руководителя аппарата Верховного Суда и условия проведения конкурса на должность заместителя руководителя аппарата Верховного Суда — руководителя секретариата Кассационного административного суда Верховного Суда.
Объявление о проведении конкурса и его условия на официальном сайте ГСА Украины обнародованы в разделах «Конкурсные комиссии и замещения вакантных должностей государственной службы» и «Нормативно-правовая база» рубрики «Другое».
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