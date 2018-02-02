Сегодня 02 февраля 2018 года, 21:03

Переселенцам разрешили предоставлять помещения из фондов жилья для временного проживания

Правительство отнесло переселенцев к категории граждан, имеющих право на получение помещений из фондов жилья для временного проживания, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного Верховного Совета Украины по правам человека.

«Правительство 17 января 2018 года приняло постановление № 20 «О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлением КМУ от 31 марта 2004 года № 422», которым внутренне перемещенные лица отнесены к категории граждан, имеющих право на получение помещений из фондов жилья для временного проживания, а также определен необходимый перечень документов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение последних лет Уполномоченный по правам в своих обращениях к центральным органам исполнительной власти и правительства подчеркивала необходимость актуализации перечня документов, предоставление которых является основанием для постановки на соответствующие учеты, и его корректировки с целью обеспечения предоставления жилья переселенцам. В декабре 2017 года Уполномоченный по правам человека направила в Министерство регионального развития обращение о принятии мер для обеспечения реализации права на жилье переселенцами без предоставления справки о регистрации места жительства.