Сегодня 02 февраля 2018 года, 21:02

В регулировании корпоративных отношений пока преобладают императивные нормы, считает Максим Услистый, лектор Legal High School

В рамках Школы корпоративного права и M&A образовательной платформы Legal High School выступил партнер МЮГ Eterna Law Максим Услистый. Тема его лекции — «Практика заключения акционерных соглашений с применением национального и английского права».

Ключевой проблемой этой сферы является неприменимость корпоративных договоров из-за несовершенного регулирования. Единственная ссылка на возможность заключения корпоративных соглашений содержится в статье 28 Закона Украины «Об акционерных обществах».

Лектор представил кейс компании «Киевстар GSM». Более десяти лет назад компанию затронул корпоративный конфликт. Два участника-нерезидента заключили корпоративное соглашение, подчиненное праву Нью-Йорка (США). Американский арбитраж вынес решение по делу «Telenor» vs. «Сторм», но украинский суд отказался его исполнять. Позиция основывалась на том, что украинское соглашение может быть подчинено только украинскому законодательству. «На этом практика корпоративных соглашений закончилась, она умерла», — констатировал юрист.

«Украинский юридический истеблишмент очень консервативный», — заявил он, имея в виду судей и ученых. Их аргументы сводятся к тому, что закон устанавливает императивные нормы. Если же закон не нравится, то нужно лоббировать его изменение.

В нашей стране нельзя заключить сделку, по которой кто-то отказывается от своего права или голоса. Украинский суд признает такой отказ недействительным. Это не способствует развитию культуры корпоративных соглашений, подчеркнул Максим Услистый. В английских условиях, как свидетельствует судебная практика, корпоративное соглашение заключается даже в устной форме (так называемое квазисоглашение): если две стороны достигли согласия по поводу основных условий, то договор является действительным. Безусловно, в данном случае стороне нужно будет доказать, что другая сторона получила достаточную информацию и понимала намерение заключить договор.

«У нас действительно существует свобода договора, но относительно корпоративных отношений звучали прямо противоположные позиции», — заявил Максим Услистый.

Определенный оптимизм у юристов вызывает законопроект о корпоративных договорах №4470. Он расширяет диспозитивность в таких отношениях. Принятие данного закона парламентом вызвало большой положительный резонанс. Однако 3 апреля 2017 года документ был направлен на подпись Президенту, и «до сих пор ничего не состоялось». «Мы остаемся в ситуации, когда действует одна норма закона», — отметил спикер. Бизнес в такой ситуации «защищается»: практически все строят вертикально интегрированные структуры, в том числе с использованием иностранных юрисдикций. Далее уже, допустим, на Кипре или БВО заключается корпоративное соглашение по английскому праву, известному своей гибкостью.

Положение изменится только тогда, когда появится политическая воля на подписание закона, дополнил г-н Услистый. Кроме того, необходимо принять Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью». Пока же эту сферу частично регулирует «архаичный» Закон Украины «О хозяйственных обществах».