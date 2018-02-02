Сегодня 02 февраля 2018 года, 21:03

Каждое акционерное соглашение уникально, и его составление зависит не только от юристов — Николай Очкольда, лектор Legal High School

«Что такое акционерное соглашение и его роль в соглашениях M&A» — тема выступления в рамках Legal High School партнера АО «Легитимус» Николая Очкольды. В ходе своей лекции он рассказал о том, какие условия нужно включать в акционерные соглашения. Подобные соглашения в системе континентального права тоже есть, но в системе common law они прописаны совершеннее. Отмечалось, что акционерные соглашения существуют и в украинской практике, но признать их силу в суде крайне проблематично.

Такое соглашение может заключаться как на этапе создания компании, так и позже. Если вы хотите договориться, то это нужно делать в самом начале, а не после внесения инвестиций, рекомендует г-н Очкольда.

В частности, акционерное соглашение позволяет урегулировать отношения между собственниками в вопросах управления компанией, ведения бизнеса, выхода из бизнеса. В акционерном соглашении может быть прописан механизм формирования органа управления.

«Акционерное соглашение заключается между акционерами? В классическом варианте — да», — отметил преподаватель Школы корпоративного права и M&A во время лекции. В украинских условиях, как правило, существует офшорный холдинг с номинальным владельцем. Именно такая площадка опосредует сделку между сторонами.

Преподаватель Legal High School выделил следующие аспекты соотношения акционерного соглашения и учредительных документов:

1) акционерное соглашение дополняет, но не заменяет меморандум, устав компании или другие внутренние положения;

2) акционерное соглашение является частным документом, который не подлежит регистрации в государственных органах и является конфиденциальным. Рекомендуется положения соглашения, которые могут быть публичными, имплементировать в учредительные документы;

3) в акционерном соглашении стороны вправе договориться по вопросам, которые по тем или иным причинам не могут быть отображены в уставе или меморандуме компании, установить специфические процедуры или механизмы, не предусмотренные нормами законодательства о компаниях (companies law).

Соглашением могут быть урегулированы такие вопросы:

1) порядок формирования органов управления, назначения и их изменения;

2) распределение полномочий между органами управления (акционеры, исполнительный орган);

3) контроль за деятельность исполнительного органа (наблюдательный совет, комитеты);

4) порядок функционирования органов управления (созыв, проведение, оформление решений);

5) порядок принятия решений органами управления, кворум и квалифицированное большинство.

Акционер, не имеющий представительства в органах управления, наделен ограниченными полномочиями, но он вправе получать информацию о сделках.

По словам Николая Очкольды, одним из способов минимизации рисков злоупотреблений является подписание решение органов управления не одним из членов, а тремя. Это усиливает контроль, хотя и требует больше усилий и времени.

Отдельно был затронут вопрос взаимного блокирования акций (deadlock). Если вы находитесь в состоянии конфликта, то не сможете прописать механизм его разрешения, заявил г-н Очкольда и посоветовал надлежащим образом отображать такие положения заблаговременно. Одним из элементов преодоления конфликта может быть коммуникация через независимого посредника.

Другие вопросы, которые могут быть прописаны в акционерном соглашении, касаются ограничения конкуренции, порядка распределения прибыли и условий наследования активов.

«Акционерное соглашение — дело не столько юристов, сколько партнеров. Вы должны заставить их обратить внимание на важные вопросы», — резюмировал Николай Очкольда. Здесь недостаточно подготовить документ и отдать его на подпись. Каждое подобное соглашение является уникальным: есть подходы и советы, но нет единого механизма составления документа. «Нельзя скачать «драфт» и вставить нужные имена», — уточнил г-н Очкольда.