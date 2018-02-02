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СМИ: ВСП удовлетворил жалобу «Приватбанка» в отношении судьи Аблова, взыскавшего 364 млн грн в пользу «Акцент Банка»

02 февраля 2018 года Источник:Цензор.НЕТ

Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия решила открыть дисциплинарное дело по жалобе ОАО Коммерческий банк «Приватбанк» в отношении судьи Окружного административного суда города Киева Евгения Аблова. Такое решение было принято по итогам заседания 29 января 2018 года Второй дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

«Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение открыть дисциплинарное дело по жалобе ОАО Коммерческий банк «Приватбанк» в отношении судьи Окружного административного суда города Киева Аблова Евгения Валерьевича и отказать в открытии дисциплинарного дела в отношении судей Литвинова Арины Владимировны, Мазур Алены Сергеевны», — говорится в тексте решения.

17 мая 2017 года судья Аблов взыскал почти 364 млн грн с государственного «Приватбанка» в пользу «Акцент Банка», принадлежащего семье Суркисов. Данное решение было принято после того, как собственники последнего подали иск в отношении НБУ, в результате рассмотрения которого было принято решение о «несвязанности» «Акцент Банка» и «Приватбанка».

Также следует отметить тот факт, что Суркисы подавали в админсуд три аналогичных иска в отношении «Приватбанка», которые автоматически распределялись между судьями. После того как один из исков попал к судье Аблову, два других были отозваны.

Евгений Аблов — один из самых состоятельных судей на Украине. С 2016-го он является фигурантом уголовного производства по статье «незаконное обогащение», которое ведет НАБУ. Также именно Аблов принимал решение от 9 декабря 2013 года, обязывающее МВД разогнать Майдан.

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