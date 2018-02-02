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Семейным дебоширам запретят приближаться к пострадавшему в течение 10 суток

02 февраля 2018 года Источник:LB.ua

Национальная полиция начала разработку нормативной базы в сфере предотвращения домашнего насилия. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Первым таким документом стал проект срочного запретного предписания, представленный Департаментом превентивной деятельности НП Украины. Как уточнил замглавы Управления участковых офицеров полиции Андрей Лабун, срочное запретное предписание может быть применено в тех случаях, когда для жизни и здоровья пострадавшего существует непосредственная угроза. Оно включает в себя обязательство для обидчика немедленно покинуть место проживания пострадавшего, запрет входить и находиться в его жилье, а также запрет любым образом контактировать с ним в течение 10 суток.

А.Лабун добавил, что в течение 10 дней потерпевший может обратиться в прокуратуру или суд для обжалования таких действий.

Он также привел несколько новелл нового проекта закона. В частности, если у дебошира в собственности имеется оружие, то полиция вправе его изъять.

Обсуждался также порядок наполнения информацией Единого госреестра случаев домашнего насилия и насилия по половому признаку, который будет соответствовать нормам Европейской конвенции по правам человека и Стамбульской конвенции по защите прав женщин. Так, в базе будет вестись статистика по отдельным видам насилия. Поэтому при коррекционной работе с обидчиком или жертвой сразу можно будет планировать привлечение к процессу различных специалистов.

А.Лабунь отметил, что у полиции также будет возможность получать информацию из базы данных Министерства здравоохранения. Ранее медики в большинстве случаев информировали правоохранителей лишь о пациентах с тяжелыми и средней тяжести телесными повреждениями.

«Сейчас нам станут известны факты появления синяков на лице или теле жертв домашнего насилия. После получения такой информации участковый офицер должен будет зайти к указанным лицам и выяснить причины повреждений. Именно это даст нам возможность прекратить пусть и незначительное, но насилие в семье», — добавил А.Лабунь.

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