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Минфин утвердил Программу управления госдолгом на 2018 год

02 февраля 2018 года Источник:Finance.Ua

Министерство финансов Украины утвердило Программу управления государственным долгом на 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Как пояснили в ведомстве, данный документ разрабатывается, утверждается и публикуется Минфином ежегодно, в месячный срок после начала соответствующего бюджетного периода.

Программа направлена на осуществление контроля за рисками, связанными с управлением государственным долгом; определение планируемой суммы и суммы долговых инструментов, с помощью которых планируется финансирование государственного бюджета Украины в 2018 году.

Программой предусматривается планирование расходов госбюджета по погашению и обслуживанию государственного долга в соответствии с графиком платежей по уже существующим государственным долгам на момент составления проекта государственного бюджета на 2018 год, плановыми объемами заимствований на 2018 год на финансирование государственного бюджета, прогнозными процентными ставками и курсами валют, прогнозом объемов расходов на управление государственным долгом.

Напомним: государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год составил 2,142 трлн грн, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 11%, или на 211,87 млрд грн.

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