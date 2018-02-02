Сегодня 02 февраля 2018 года, 21:02

В Минобразования разъяснили ситуацию с родительскими комитетами

Министерство образования и науки не отменяло родительские комитеты в школах, однако планирует через закон изменить правила их создания. Отмена примерного положения о родительских комитетах, которое было составляющей предыдущего законодательства, не ведет к отмене родительских комитетов, сообщает пресс-служба Минобразования.

При этом новый закон «Об образовании» однозначно определяет наличие органа родительского самоуправления как одного из органов управления школой.

«Поскольку указанный Закон является рамочным и касается всех составляющих образования, необходима имплементация его положений. В частности, в новом Законе «Об общем среднем образовании» будет детализирован порядок создания органа родительского самоуправления и его отношений и взаимодействия со школой и ее учредителем (местными органами самоуправления). Министерство уже работает над написанием соответствующего закона и планирует подать его на рассмотрение Верховного Совета в этом году», — сказано в сообщении.

Сейчас решение о создании родительских и/или ученических комитетов (как органов управления учреждением) все еще принимает учебное заведение на общем собрании (конференции) трудового коллектива. Поэтому наличие (отсутствие) соответствующих органов не зависит от желания родителей или соискателей образования. Именно это должен изменить новый закон «Об общем среднем образовании».