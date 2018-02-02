8–9 февраля состоится заседание САУ

8–9 февраля состоится заседание Совета адвокатов Украины. Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов.
Члены САУ обсудят два важнейших вопроса: реформа адвокатуры и изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины.
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Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:
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