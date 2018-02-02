Сегодня 02 февраля 2018 года, 21:03

Некоторые судьи ВС начали выносить решения в формате Европейского суда по правам человека

Верховный Суд изменил структуру судебных решений. Формат и структура подобны структуре решений Европейского суда по правам человека. Об этом можно судить по постановлениям ВС по делам №910/17048/17 от 24 января 2018 года (коллегия судей — Александр Мамалуй, Людмила Стратиенко, Игорь Ткач) и №926/2154/16 от 23 января 2018 года (коллегия судей — Анна Вронская, Александр Баранец, Владимир Студенец).

Мы решили узнать мнение юристов-судебников. Елена Перцова, руководитель судебной практики Pavlenko Legal Group, так прокомментировала новый формат решений: «В пользу новой структуры говорит многое: последовательная и логически структурированная цепочка изложения, оценка аргументов сторон и судов предыдущих инстанций, четкие указания в случае направления дела на новое рассмотрение. Для практиков такая структура важна еще по одной причине: поскольку отныне ВС не намерен обобщать судебную практику (по крайней мере такое мнение обсуждается несколько недель), юристам для усиления своей позиции придется ссылаться на решения нового ВС. Новая структура решений будет способствовать возможности ссылаться на конкретную правовую позицию суда, не доказывая при этом то, что некий фрагмент решения был просто вырван из контекста».