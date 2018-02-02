На систему фиксации биометрических данных нужно 232 млн грн

Для завершения мероприятий по обеспечению функционирования системы фиксации биометрических данных на границе Украины еще нужно 232 млн грн. Об этом говорится в ответе Государственной пограничной службы.
«Для завершения мероприятий по обеспечению функционирования системы фиксации в пунктах пропуска через государственную границу биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства потребность в финансах составляет 232 млн грн», — говорится в ответе.
В Госпогранслужбе отметили, что по состоянию на 1 января 2018 года средствами фиксации биометрических данных оборудованы все 157 международных и межгосударственных пунктов пропуска через государственную границу и въезда-выезда. Все они подключены к базам данных Интерпола.
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