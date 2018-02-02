СНБО запустил Центр реагирования на киберугрозы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в пятницу запустил работу Центра реагирования на киберугрозы (Cyber Threat Response Centre, CRC).
«Сегодня мы открываем Центр реагирования на киберинцеденты. Это ядро киберзащиты нашей страны», — сказал А.Турчинов.
Созданный Госспецсвязью центр призван выявлять киберугрозы на ранних стадиях. Он будет взаимодействовать с аналогичными центрами стран НАТО.
«Раньше как мы действовали? Пошла кибератака, началась агрессия, и уже когда произошло заражение многих информресурсов, после этого начинали действовать подразделения, обеспечивающие кибербезопасность... Этот киберцентр с его возможностями позволяет выявлять, именно как только атака началась. Сразу на мониторе видно даже направление кибератаки, сразу можно определить, в каком сегменте она происходит, государственном или частном», — добавил А.Турчинов.
Центр будет оповещать об атаках основные субъекты обеспечения кибербезопасности (Госспецсвязи, СБУ, Нацполиции).
Напомним: 27 июня 2017 ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам от вируса Petya. Также вирус парализовал работу правительства и вывел из строя электронный документооборот Чернобыльской атомной электростанции.
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