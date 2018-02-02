Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 02 февраля 2018 года, 21:03

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Н.Злочевского

02 февраля 2018 года Источник:epravda.com.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура решила закрыть уголовное производство по делу о незаконной выдаче лицензий фирмам экс-министра экологии Николая Злочевского. Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

По словам руководителя, соответствующее решение в САП приняли в августе 2017 года.

«Это мы в САП решили, и я это не скрываю. Не было получено органом следствия достаточных данных — как для объявления подозрения, так и для окончания производства. Не доказан факт преступления», — заявил Н.Холодницкий.

Он добавил, что для закрытия производства не требовалось согласие детективов НАБУ.

«УПК не требует согласования детективов при принятии прокурором решения», — отметил глава САП.

Кроме того, Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что в 2015 году ГПУ передала дело в отношении Злочевского НАБУ.

«НАБУ вправе истребовать любое дело. Именно так они получили это», — пояснил Генпрокурор.

Уголовное производство касалось незаконной выдачи чиновниками Министерства экологии и природных ресурсов разрешений в 2010 — 2012 годах на пользование недрами компаниям, связанным с тогдашним министром экологии Николаем Злочевским.

Как известно, в январе 2015 года ГПУ объявила Н.Злочевского в розыск.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 5 (1049) от 30/01/18 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 5 (1049)
Государство и юристы

Воющее средство

Отрасли практики

Иск – дело благородное

Судебная практика

Иск по сайту

Тема номера:

Победить вскоре

Архив голосованийVox Populi

Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:

обеспечение доступа к правосудию

экономия бюджетных средств

борьба с «неудобными» судами

видимость реформы

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

I СУДЕБНЫЙ ФОРУМ ААУ

Управляющий партнер ЮА «Абсолют» стал членом InternationalBarAssociation

24-25.02.18 VIII Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом