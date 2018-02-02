САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Н.Злочевского

Специализированная антикоррупционная прокуратура решила закрыть уголовное производство по делу о незаконной выдаче лицензий фирмам экс-министра экологии Николая Злочевского. Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.
По словам руководителя, соответствующее решение в САП приняли в августе 2017 года.
«Это мы в САП решили, и я это не скрываю. Не было получено органом следствия достаточных данных — как для объявления подозрения, так и для окончания производства. Не доказан факт преступления», — заявил Н.Холодницкий.
Он добавил, что для закрытия производства не требовалось согласие детективов НАБУ.
«УПК не требует согласования детективов при принятии прокурором решения», — отметил глава САП.
Кроме того, Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что в 2015 году ГПУ передала дело в отношении Злочевского НАБУ.
«НАБУ вправе истребовать любое дело. Именно так они получили это», — пояснил Генпрокурор.
Уголовное производство касалось незаконной выдачи чиновниками Министерства экологии и природных ресурсов разрешений в 2010 — 2012 годах на пользование недрами компаниям, связанным с тогдашним министром экологии Николаем Злочевским.
Как известно, в январе 2015 года ГПУ объявила Н.Злочевского в розыск.
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