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В Чехии мужчины получили право на декретный отпуск

02 февраля 2018 года Источник:Европейская правда

В Чехии вступил в силу закон, который позволяет мужчинам брать отпуск по уходу за ребенком после его рождения.

Чешские отцы с медицинской страховкой теперь имеют право получать 70% своей зарплаты в течение недели отпуска, согласно поправке, утвержденной парламентом прошлого года.

Отпуск, который должен быть использован в течение шести недель после рождения ребенка, касается и усыновителей.

«Единственное условие заключается в том, чтобы мужчина был зарегистрирован как отец ребенка в гражданском реестре. Он не обязательно должен быть женат на матери ребенка или жить с ней», — пояснили в чешском департаменте социальной защиты.

Подобные законодательные правила действуют уже в 20 странах Евросоюза.

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