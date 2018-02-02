Сегодня 02 февраля 2018 года, 21:03

В Чехии мужчины получили право на декретный отпуск

В Чехии вступил в силу закон, который позволяет мужчинам брать отпуск по уходу за ребенком после его рождения.

Чешские отцы с медицинской страховкой теперь имеют право получать 70% своей зарплаты в течение недели отпуска, согласно поправке, утвержденной парламентом прошлого года.

Отпуск, который должен быть использован в течение шести недель после рождения ребенка, касается и усыновителей.

«Единственное условие заключается в том, чтобы мужчина был зарегистрирован как отец ребенка в гражданском реестре. Он не обязательно должен быть женат на матери ребенка или жить с ней», — пояснили в чешском департаменте социальной защиты.

Подобные законодательные правила действуют уже в 20 странах Евросоюза.