В Чехии мужчины получили право на декретный отпуск

В Чехии вступил в силу закон, который позволяет мужчинам брать отпуск по уходу за ребенком после его рождения.
Чешские отцы с медицинской страховкой теперь имеют право получать 70% своей зарплаты в течение недели отпуска, согласно поправке, утвержденной парламентом прошлого года.
Отпуск, который должен быть использован в течение шести недель после рождения ребенка, касается и усыновителей.
«Единственное условие заключается в том, чтобы мужчина был зарегистрирован как отец ребенка в гражданском реестре. Он не обязательно должен быть женат на матери ребенка или жить с ней», — пояснили в чешском департаменте социальной защиты.
Подобные законодательные правила действуют уже в 20 странах Евросоюза.
Сохранить:
Контакты:
Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Управляющий партнер ЮА «Абсолют» стал членом InternationalBarAssociation
24-25.02.18 VIII Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: