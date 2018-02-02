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НБУ видит риск усиления трудовой миграции с Украины в ближайшие годы

02 февраля 2018 года Источник:Цензор.НЕТ

Национальный банк Украины (НБУ) отмечает риск усиления в ближайшие годы миграционных процессов, в том числе трудовой миграции с Украины.

«Миграционные процессы могут усилиться в ближайшие годы, в частности, в Польшу. Дополнительным риском активизации трудовой миграции с Украины является увеличение количества студентов, получающих образование за рубежом», — указанно в документе.

НБУ при этом отмечает, что в последние годы потоки украинских мигрантов в Польшу существенно выросли на фоне роста ее экономики, упрощения правил трудоустройства, предоставления ряда преимуществ и возможностей для украинцев, имеющих карту поляка, а также упрощения пересечения границы из-за введения безвизового режима со странами ЕС.

НБУ также приводит данные Eurostat, согласно которым 87% видов на жительство, которые украинцы получили в ЕС в 2016 году, были предоставлены Польшей. Кроме того, по данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, 95% всех разрешений на трудоустройство, выданных страной в первом полугодии 2017 года, получили украинские граждане.

Помимо Польши украинцы чаще всего выезжают на заработки в Россию, Италию и Чехию. В то же время миграция в Россию в последнее время уменьшилась, в том числе из-за осложнения межгосударственных отношений.

В числе внутренних факторов, усиливающих трудовую миграцию, Национальный банк Украины отмечает военную агрессию, макроэкономический кризис, ухудшение благосостояния домохозяйств, высокий уровень молодежной безработицы.

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