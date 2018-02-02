Сегодня 02 февраля 2018 года, 21:03

Вице-премьер-министр дал прогноз по росту зарплат на Украине

На Украине в 2018 году готовится второе повышение минимальной зарплаты. Первое повышение «минималки» состоялось с 1 января, сейчас минимальная зарплата на Украине составляет 3723 грн.

«С 1 января минимальная заработная плата выросла до 3723 грн. Следующее повышение — 4100 грн, и я убежден, что оно будет и что это будет именно в 2018 году. Есть инициатива Президента Украины, есть обращение к правительству о том, что по результатам первого квартала правительство должно вернуться и рассмотреть возможность увеличения минимальной заработной платы. Цель одна — показать обществу, что все-таки жизнь в стране меняется, качество и уровень жизни растет», — отметил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

П.Розенко отметил, что полностью поддерживает предложение Президента Порошенко повысить минимальную зарплату до 4100 гривен.

«Поднятие минимальной заработной платы — это правильный шаг, и я полностью поддерживаю инициативу Президента и убежден, что мы эту идею реализуем в 2018 году», — заверил министр.

Как известно, с 1 января 2017 года минимальная заработная плата была повышена в 2 раза — до 3200 грн. В НБУ ранее отмечали, что это способствовало ускорению инфляции, но несущественно.