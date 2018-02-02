Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 02 февраля 2018 года, 21:03

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Вице-премьер-министр дал прогноз по росту зарплат на Украине

02 февраля 2018 года Источник:Finance.Ua

На Украине в 2018 году готовится второе повышение минимальной зарплаты. Первое повышение «минималки» состоялось с 1 января, сейчас минимальная зарплата на Украине составляет 3723 грн.

«С 1 января минимальная заработная плата выросла до 3723 грн. Следующее повышение — 4100 грн, и я убежден, что оно будет и что это будет именно в 2018 году. Есть инициатива Президента Украины, есть обращение к правительству о том, что по результатам первого квартала правительство должно вернуться и рассмотреть возможность увеличения минимальной заработной платы. Цель одна — показать обществу, что все-таки жизнь в стране меняется, качество и уровень жизни растет», — отметил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

П.Розенко отметил, что полностью поддерживает предложение Президента Порошенко повысить минимальную зарплату до 4100 гривен.

«Поднятие минимальной заработной платы — это правильный шаг, и я полностью поддерживаю инициативу Президента и убежден, что мы эту идею реализуем в 2018 году», — заверил министр.

Как известно, с 1 января 2017 года минимальная заработная плата была повышена в 2 раза — до 3200 грн. В НБУ ранее отмечали, что это способствовало ускорению инфляции, но несущественно.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 5 (1049) от 30/01/18 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 5 (1049)
Государство и юристы

Воющее средство

Отрасли практики

Иск – дело благородное

Судебная практика

Иск по сайту

Тема номера:

Победить вскоре

Архив голосованийVox Populi

Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:

обеспечение доступа к правосудию

экономия бюджетных средств

борьба с «неудобными» судами

видимость реформы

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

I СУДЕБНЫЙ ФОРУМ ААУ

Управляющий партнер ЮА «Абсолют» стал членом InternationalBarAssociation

24-25.02.18 VIII Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом