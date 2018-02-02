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АМКУ признал регуляцию лотерейного рынка неэффективной

02 февраля 2018 года Источник:Finance.Ua

Антимонопольный комитет Украины не поддержал предложенные Министерством финансов Украины лицензионные условия для лотерей и признал регуляцию отрасли неэффективной в целом. Об этом сообщил Государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская во время презентации исследования на рынке лотерей. В ведомстве подчеркнули, что за последние годы допущено критическое падение поступлений в бюджет от лотерей с одновременным расцветом нелегального рынка.

«Это и нелегальный рынок игровых автоматов под видом лотерей (теневой объем достигает 80%), и падение объемов поступлений в бюджет: 2013 год — 321 млн грн, 2015 год — 26,5 млн грн, и хаотичное расположение пунктов распространения и проведения лотерей, и отсутствие контроля за доступом несовершеннолетних к игре, и отсутствие независимого контроля за оборудованием и программным обеспечением, используемым операторами рынка, и многое другое», — заявили в АМКУ.

Сейчас АМКУ готовит перечень предложений для передачи их в Кабинет Министров.

В частности, акцентировано внимание на введении сертифицированного программного обеспечения для всех участников рынка.

Присутствовавший на заседании АМКУ член исполкома Европейской ассоциации лотерей Евгений Власенко отметил, что проект лицензионных условий Минфина — это условия сдавливания, а не развития рынка.

«Ни в одной успешной стране не берут деньги за каждую точку реализации лотерей. И, как правило, не продают лицензии, а выдают по итогам тендера объективно лучшим претендентам, которые затем уже обеспечивают растущие поступления в бюджет в результате своей деятельности, а не до ее начала», — сказал он.

Однако представитель Минфина Анатолий Берещенко никак не отреагировал на предложения АМКУ и участников рынка, отказавшись от каких-либо комментариев.

Напомним: в мае прошлого года Минфин представил проект лицензионных условий для лотерей, которые не поддержали в АМКУ, Госказначействе и Регуляторной службе, указав на их несостоятельность и провокацию риска для существования лотерей на Украине.

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