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Избраны делегаты на XV очередной съезд судей от Верховного Суда

02 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

2 февраля в Кловском дворце состоялось заседание Пленума Верховного Суда (ВС). «Верховные» судьи рассмотрели два вопроса. Во-первых, утвердили Положение о Научно-консультативном совете при ВС, при этом вопрос формирования его персонального состава отложили в связи с тем, что от общественных организаций и юридических ассоциаций продолжают поступать предложения относительно кандидатов.

Также участники Пленума ВС не рассматривали второй вопрос, заявленный в повестке дня: об обращении в Конституционный Суд Украины с конституционным представлением о соответствии (конституционности) части 2 статьи 28 Закона Украины от 9 июля 2003 года № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и части 3 статьи 28 этого Закона в редакции Закона Украины от 3 октября 2017 года № 2148-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» положениям частей 1 и 3 статьи 46 Конституции Украины. Этот вопрос также станет предметом обсуждения на последующих заседаниях Пленума ВС.

Вместе с тем судейский коллектив ВС избрал делегатов на съезд судей Украины, который состоится в начале нынешней весны (5-7 марта). В соответствии с частью 4 статьи 131 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» Пленум Верховного Суда делегирует на главный судейский форум 12 «верховных» судей. Наивысшую судебную инстанцию страны на грядущем съезде судей будут представлять: Лариса Рогач, Егор Краснов, Валерий Суховой (судьи Кассационного хозяйственного суда в составе ВС); Вячеслав Наставный, Лев Кишакевич и Виктор Остапук (судьи Кассационного уголовного суда в составе ВС); Владимир Кравчук, Игорь Олендер, Татьяна Стрелец (судьи Кассационного административного суда в составе ВС); Елена Сытник, Олег Ткачук и Наталия Лященко (судьи Кассационного гражданского суда в составе ВС). Таким образом, Пленум ВС утвердил список кандидатов на съезд, ранее предложенный судейскими коллективами соответствующих кассационных судов в составе ВС.

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