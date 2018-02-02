Сегодня 02 февраля 2018 года, 21:03

МИД установило требования к оформлению электронной украинской визы

Министерство иностранных дел установило требования к оформлению виз в электронном виде, которыми предусмотрена процедура подачи визового ходатайства, его рассмотрения и оформления виз в электронном виде (е-виза), форму е-визы, форму визовой анкеты и перечень государств, гражданам которых оформляется е-виза. Об этом говорится в приказе Министерства иностранных дел Украины «Об утверждении Требований к оформлению виз в электронном виде» (№ 558 от 18.12.2017).

Сразу оговоримся, что оформить е-визу смогут граждане только 47 стран, среди которых Австралия, Новая Зеландия, некоторые страны Центральной Америки (в частности, Мексика, Гватемала, Доминиканская Республика), Южной Америки (Перу, Боливия), Юго-Западной Азии (Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия), Юго-Восточной Азии (Индонезия, Сингапур, Таиланд), а также ряд стран Океании.

Отметим, что оформление электронной визы будет осуществляться дистанционно онлайн-средствами интернета и визовой информационно-телекоммуникационной системы.

Для оформления электронной визы иностранец должен подать визовое ходатайство (подается дистанционно онлайн-средствами составляющей визовой информационно-телекоммуникационной системы сайта МИД) не ранее чем за три месяца и не позднее чем за десять рабочих дней до начала запланированной поездки. Уполномоченное лицо осуществляет рассмотрение поданного ходатайства в течение срока, не превышающего девяти рабочих дней.

Оформленная е-виза передается иностранцу на адрес электронной почты, указанный им при регистрации на сайте МИД. В е-визу вносится следующая информация:

• номер электронной визы;

• двумерный штрих-код (QR-код);

• сканированная копия фотографии иностранца;

• фамилия и имя иностранца, дата рождения, место рождения, пол, гражданство, номер паспортного документа;

• даты начала и окончания срока действия электронной Визы;

• срок пребывания на территории Украины;

• кодовое обозначение цели поездки;

• дата оформления электронной визы.

Для въезда на территорию Украины и выезда с территории Украины иностранец должен подать пограничнику е-визу в распечатанном виде вместе с паспортным документом.

Консульский сбор за оформление электронной визы взимается в размере 65 долларов США.

Отметим, что е-виза оформляется как разовая для въезда на Украину с деловой или туристической целью на срок 30 дней или по решению уполномоченного лица на период, указанный в документах, которые являются основанием для ее оформления, но не более чем на 30 дней.