МИД установило требования к оформлению электронной украинской визы

Министерство иностранных дел установило требования к оформлению виз в электронном виде, которыми предусмотрена процедура подачи визового ходатайства, его рассмотрения и оформления виз в электронном виде (е-виза), форму е-визы, форму визовой анкеты и перечень государств, гражданам которых оформляется е-виза. Об этом говорится в приказе Министерства иностранных дел Украины «Об утверждении Требований к оформлению виз в электронном виде» (№ 558 от 18.12.2017).
Сразу оговоримся, что оформить е-визу смогут граждане только 47 стран, среди которых Австралия, Новая Зеландия, некоторые страны Центральной Америки (в частности, Мексика, Гватемала, Доминиканская Республика), Южной Америки (Перу, Боливия), Юго-Западной Азии (Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия), Юго-Восточной Азии (Индонезия, Сингапур, Таиланд), а также ряд стран Океании.
Отметим, что оформление электронной визы будет осуществляться дистанционно онлайн-средствами интернета и визовой информационно-телекоммуникационной системы.
Для оформления электронной визы иностранец должен подать визовое ходатайство (подается дистанционно онлайн-средствами составляющей визовой информационно-телекоммуникационной системы сайта МИД) не ранее чем за три месяца и не позднее чем за десять рабочих дней до начала запланированной поездки. Уполномоченное лицо осуществляет рассмотрение поданного ходатайства в течение срока, не превышающего девяти рабочих дней.
Оформленная е-виза передается иностранцу на адрес электронной почты, указанный им при регистрации на сайте МИД. В е-визу вносится следующая информация:
• номер электронной визы;
• двумерный штрих-код (QR-код);
• сканированная копия фотографии иностранца;
• фамилия и имя иностранца, дата рождения, место рождения, пол, гражданство, номер паспортного документа;
• даты начала и окончания срока действия электронной Визы;
• срок пребывания на территории Украины;
• кодовое обозначение цели поездки;
• дата оформления электронной визы.
Для въезда на территорию Украины и выезда с территории Украины иностранец должен подать пограничнику е-визу в распечатанном виде вместе с паспортным документом.
Консульский сбор за оформление электронной визы взимается в размере 65 долларов США.
Отметим, что е-виза оформляется как разовая для въезда на Украину с деловой или туристической целью на срок 30 дней или по решению уполномоченного лица на период, указанный в документах, которые являются основанием для ее оформления, но не более чем на 30 дней.
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