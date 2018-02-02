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Сегодня 02 февраля 2018 года, 21:03

СМИ: в школах запретили родительские комитеты

Министр образования Лилия Гриневич подписала приказ, отменяющий деятельность родительских комитетов в школах, говорится в ответе Минобразования на запрос общественного активиста Виталия Фурманюка.

Приказ, датированный 21 декабря 2017 года, отменяет распоряжение от 2 июня 2004 года «Об утверждении примерного положения о родительских комитетах (советах)».

Этим документом предусматривалось, что родительский комитет подчиняется и подотчетен общешкольному родительскому собранию и избирается на год.

«Именно решениями «родительских комитетов» администрации заведений оправдывают сбор неучтенных наличных средств, наем охраны и даже отчисление детей из учреждений», — написал Фурманюк в фейсбуке.

Родительские комитеты отменены в соответствии с новым законом «Об образовании».