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Сегодня 02 февраля 2018 года, 21:03

Минфин ввел дифференцированный подход к применению «единого окна» на таможне

Министерство финансов разработало проект постановления Кабинета Министров, которое принято 31 января и которым вводится дифференцированный подход к обязательному применению «единого окна» с учетом особенностей транспортных операций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

С целью предупреждения возможных проблем накануне введения обязательного использования системы «единого окна» с 1 февраля 2018 года, в декабре — январе, Минфин провел ряд совещаний и встреч с представителями контролирующих госорганов.

Все государственные органы в целом выразили готовность к обязательному применению «единого окна».

В то же время после детального мониторинга Минфин обнаружил ряд проблемных вопросов, которые могут осложнить процесс таможенного оформления товаров при обязательном применении «единого окна».

Это касается, в частности, отличных от автомобильного видов транспорта (водного, железнодорожного, авиа) и почтовых и международных экспресс-отправлений.

В связи с этим Министерство финансов разработало проект постановления КМУ, которым вводится дифференцированный подход к обязательному применению «единого окна» с учетом особенностей транспортных операций.

Это решение было согласовано с контролирующими органами.

Проект постановления КМУ предусматривает продление на 1 год возможности добровольного применения системы «единого окна» в случаях перемещения товаров транзитом, вывоза за пределы Украины товаров морским, железнодорожным и авиационным транспортом, ввоза товаров в почтовых и международных экспресс-отправлениях.

Кроме того, вводится на 90 дней переходный период в виде добровольного применения системы «единого окна» в каждом новом месте таможенного оформления, где начнется применение этой системы.

Среди нововведений заслуживает внимания также внедрение риск-ориентированного подхода к избранию объектов фитосанитарного контроля деревянного упаковочного материала и паллет, предусматривающего при экспорте — осуществление контроля маркировки паллет таможнями и только в случаях, когда товары подлежат таможенному досмотру, при импорте осмотру (инспектированию) будут подлежать 10%, 25%, 50% или 100% подконтрольных грузов в зависимости от уровня риска в разрезе стран-отправителей.