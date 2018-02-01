Сегодня 01 февраля 2018 года, 21:02

Юристы исследуют состояние верховенства права в нашей стране

Понятие «верховенство права» необходимо наполнить реальным смыслом, поскольку к этой категории часто апеллируют, не понимая ее сути, отметил президент Ассоциации юристов Украины (АЮУ) Андрей Стельмащук на сегодняшней презентации проекта «Оценка состояния верховенства права на Украине». Проект будет реализовываться АЮУ совместно с Центром исследования верховенства права при экспертной поддержке Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианской комиссии).

Целью проекта, проводить который планируется ежегодно, является исследование и оценка состояния верховенства права на Украине по критериям одобренного Венецианской комиссией в 2016 году Rule of Law Checklist — универсального инструмента для оценивания состояния верховенства права в государствах — членах Совета Европы.

До появления Rule of Law Checklist было много разногласий в понимании верховенства права, рассказал Николай Козюбра, научный руководитель Центра исследования верховенства права, д.ю.н., профессор, член-корреспондент Академии правовых наук Украины, заслуженный юрист Украины, судья Конституционного Суда Украины в отставке. Согласно Rule of Law Checklist, понятие «верховенство права» базируется на шести базовых элементах, таких как законность, юридическая определенность, запрет произвола, доступ к правосудию, сохранение человеческих прав, недискриминация и равенство перед законом. Также в документе приведен перечень эталонных тестов, отвечая на которые можно сделать определенные выводы о соблюдении в соответствующей стране принципа верховенства права. Важным маркером состояния верховенства права Николай Козюбра назвал доверие граждан к судам.

О проблемах понимания и соблюдения принципа верховенства права говорили также представители Венецианской комиссии — Сергей Кузнецов, глава отдела программ регионального сотрудничества Венецианской комиссии Совета Европы, и Сергей Ткаченко, руководитель проектов Венецианской комиссии Офиса Совета Европы на Украине. Эксперты рассказали, что в ходе реализации проекта будет разработана методология исследования с учетом национальной специфики, чтобы определить наиболее болезненные точки и актуальные правовые проблемы нашей страны, также планируется провести социологический опрос различных фокус-групп, подготовить аналитический доклад.

Председатель Комитета АЮУ по конституционному праву, административному праву и правам человека Алена Шулима акцентировала внимание на том, что проект преследует цели повысить осведомленность общества и предотвратить обесценивание понятия верховенства права. «Мне больно, когда такие слова, как достоинство, справедливый суд, верховенство права, начинают обесцениваться», — сокрушается г-жа Шулима и возлагает большие надежды на проект.

Любой вопрос в государстве можно рассматривать сквозь призму верховенства права, поэтому проект чрезвычайно актуален, считает Андрей Стельмащук. Участники презентации уверены, что принцип верховенства права не может работать, если это не нужно обществу.