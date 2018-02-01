Минфин США: против фигурантов «кремлевского списка» введут санкции

Министерство финансов США уверяет, что так называемый кремлевский доклад имеет засекреченную часть, в которой говорится о будущих экономических санкциях против его фигурантов. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на министра финансов Стивена Мнучина и главу отдела по связям с общественностью ведомства Тони Саега.
В частности, Мнучин заявил, а Саег подтвердил, что результатом «кремлевского доклада» будет введение санкций.
По словам последнего, отчет содержит засекреченное приложение. Это сделано для того, чтобы избежать возможного вывода активов указанными в докладе физическими и юридическими лицами, а также чтобы предотвратить утечку конфиденциальной информации.
«Минфин (этим докладом — ред.) дал понять, что мы сосредоточены на том, чтобы противодействовать дестабилизирующей деятельности России», — сказал Т.Саег.
Сохранить:
Контакты:
Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Управляющий партнер ЮА «Абсолют» стал членом InternationalBarAssociation
24-25.02.18 VIII Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности
Круглый стол ААУ на тему «Применение экспертиз в стратегиях защиты»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: