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Минфин США: против фигурантов «кремлевского списка» введут санкции

01 февраля 2018 года Источник:«Украинская правда»*

Министерство финансов США уверяет, что так называемый кремлевский доклад имеет засекреченную часть, в которой говорится о будущих экономических санкциях против его фигурантов. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на министра финансов Стивена Мнучина и главу отдела по связям с общественностью ведомства Тони Саега.

В частности, Мнучин заявил, а Саег подтвердил, что результатом «кремлевского доклада» будет введение санкций.

По словам последнего, отчет содержит засекреченное приложение. Это сделано для того, чтобы избежать возможного вывода активов указанными в докладе физическими и юридическими лицами, а также чтобы предотвратить утечку конфиденциальной информации.

«Минфин (этим докладом — ред.) дал понять, что мы сосредоточены на том, чтобы противодействовать дестабилизирующей деятельности России», — сказал Т.Саег.

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