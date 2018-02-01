Сегодня 01 февраля 2018 года, 21:01

В парламенте пройдет совещание в связи с польским законом о наказаниях за «преступления украинских националистов»

Председатель Верховного Совета Андрей Парубий собирает совещание для выработки решений в связи с принятием в Польше законопроекта о внесении изменений в закон об Институте национальной памяти

«Надеюсь, мы будем развивать конструктивный диалог с польскими коллегами и находить новые точки соприкосновения, которые бы объединяли страны. Сегодня в 15 часов председатель Верховного Совета Андрей Парубий собирает совещание, в ходе которого мы будем искать определенные решения, которые будут предложены в Верховном Совете на следующей неделе», — сообщила депутат фракции «Блок Петра Порошенко», сопредседатель группы по межпарламентским связям с Польшей Оксана Юринец.

О.Юринец убеждена, что принятие подобных законопроектов может угрожать обычным украинцам, которые сейчас находятся на территории Польши. «Фактически речь идет более чем об одном миллионе украинцев, которые учатся или работают в Польше. В законопроекте есть положения, ограничивающие свободу слова, противоречащие научным исследованиям, проведенным в течение определенного периода времени. Речь идет о штрафах и тюремных сроках за публичные заявления о преступной, по мнению поляков, деятельности украинских националистов», — пояснила она.

Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за «преступления украинских националистов».