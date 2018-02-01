Сегодня 01 февраля 2018 года, 21:01

Эксперты уверены, что система приостановления регистрации налоговых накладных нарушает права налогоплательщиков

Проблемные вопросы, связанные с приостановлением регистрации налоговых накладных, обсуждали сегодня представители бизнеса, налоговых органов и юристы. В частности, в рамках круглого стола «Приостановление регистрации налоговых накладных — решат ли новые правила старые проблемы», организованного Ассоциацией юристов Украины, участники обсудили проект постановления правительства, которым должен быть урегулирован порядок и основания приостановления регистрации накладных.

Открывая мероприятие, Татьяна Лисовец, председатель комитета АЮУ по налоговому и таможенному праву, старший партнер АК «Соколовский и Партнеры», отметила, что с 1 января с.г. бизнес ожидает новый порядок, регулирующий вопросы приостановления регистрации налоговых накладных. «Пока проект постановления находится на стадии обсуждения, у нас еще есть возможность предоставить свои предложения и замечания к тексту. Я очень надеюсь, что нас услышат», — обратилась к участникам модератор круглого стола г-жа Лисовец.

Своим видением вопроса поделился Кирилл Сластунов, инспектор Совета бизнес-омбудсмена. Эксперт напомнил, что основной причиной введения системы стала необходимость узаконить практику максимально раннего блокирования вброса налогового кредита в систему регистрации налоговых накладных.

«Разработанная система действительно предусматривала правильные механизмы, но их, к сожалению, крайне сложно было технически администрировать», — отметил он. В своем выступлении эксперт также проанализировал проблемы обжалования решений о приостановлении регистрации налоговых накладных как в административном порядке, так и в судебном.

По мнению г-на Сластунова, проблемы в этой сфере в любом случае будут присутствовать, но главной задачей нового документа является уменьшение негативного эффекта. Для реализации этой модели эксперт рекомендует учесть ряд аспектов. В частности, решение об отказе в регистрации должно быть обоснованным и зафиксированным как минимум одной из комиссий, принимающей соответствующее решение. Также Кирилл Сластунов уверен, что любой пропуск сроков или любое нарушение со стороны ГФС должны создавать последствия для службы, а не для плательщика налогов.

«При подготовке очередного порядка необходимо было провести детальный анализ работы системы за полгода с учетом тех налоговых накладных, которые были разблокированы. Но такой анализ не был проведен, и сегодня мы имеем критерии, которые не основываются на анализе статистических данных», — отметила Наталия Куриленко, старший советник, руководитель налоговой практики АК «Соколовский и Партнеры», анализируя проект постановления правительства.

Позицию ГФС представил участникам Дмитрий Мишалов, начальник управления организационной работы по принятию решений о регистрации налоговых накладных Департамента мониторинга доходов и учетно-отчетных систем ГФС.

Также спикер сообщил, что предположительно к концу недели будет опубликован для обсуждения проект соответствующего постановления.

О возможностях налогоплательщика в вопросах защиты относительно налоговых накладных/расчетов корректировки, регистрация которых была приостановлена после 1 декабря 2017 года, рассказала Вита Форсюк, руководитель налоговой практики ЮК Jurimex.

В целом большинство участников в очередной раз сошлись во мнении, что процедура приостановления регистрации налоговых накладных нарушает права плательщиков налогов.