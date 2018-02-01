ЮФ «Астерс» усиливает команду практики частных клиентов новым партнером Александром Онуфриенко

Юридическая фирма «Астерс» сообщила о присоединении Александра Онуфриенко к команде фирмы в качестве партнера практики частных клиентов с 29 января 2018 года.
Александр Онуфриенко обладает значительным опытом работы в юридическом консалтинге и инвестиционном бизнесе. В частности, он в течение 20 лет возглавлял юридический департамент инвестиционно-банковской компании КИНТО. Г-н Онуфриенко получил высшее образование в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко, имеет ученую степень кандидата юридических наук, является доцентом.
В «Астерс» Александр Онуфриенко будет специализироваться на предоставлении консультаций лицам с накопленным частным капиталом, инвесторам, семейным офисам и предпринимателям по всем аспектам управления частным капиталом. Присоединение Александра к команде усилит уже существующую мощную экспертизу компании в предоставлении консультаций лицам с накопленным частным капиталом во всех областях: от недвижимости, IТ, образования и иммиграции до семейного права и вопросов международного налогообложения.
Управляющий партнер Астерс Алексей Дидковский отметил: «Наша фирма имеет стратегические планы по дальнейшему развитию практики частных клиентов. Мы уверены, что значительный опыт Александра Онуфриенко в работе с частными клиентами в сочетании с сильной экспертизой нашей фирмы в различных секторах экономики создадут мощный эффект синергии для того, чтобы соответствовать самым высоким ожиданиям наших клиентов».
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