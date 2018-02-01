Правительство отказалось от продажи киностудии им.Довженко

Кабинет Министров Украины принял решение не продавать Национальную киностудию имени Довженко. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.
«На сегодня эта дискуссия в правительстве завершена, принято политическое решение, которое поддержано и Президентом, и премьером, что киностудия им.Довженко не подлежит приватизации. Но это не значит, что она должна остаться в том виде, в котором она сейчас есть. Потому что состояние ее ужасное», — сказал он в эфире 5 канала вечером 31 января.
По мнению П.Розенко, в прошлые годы киностудию сознательно пытались уничтожить, потому что она находится в центральной части Киева.
«Давайте говорить откровенно: киностудия сознательно доводилась до нищеты, чтобы наступил этап, когда можно было бы сказать: ну вот видите, ничего нет, все развалено, давайте построим там торговый комплекс или элитный квартал недвижимости... Ее сознательно убивали и доводили до нищеты в течение длительного времени. На сегодняшний день от Национальной киностудии Довженко остались только название, доброе имя, часть коллектива и прекрасные актеры. Но материально-техническая база фактически в состоянии упадка», — сказал он.
Г-н Розенко добавил, что в ближайшее время Министерство культуры, Госкино совместно с киностудией разработают проект стратегического плана ее развития и модернизации.
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