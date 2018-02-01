Сегодня 01 февраля 2018 года, 21:01

Гоструда разъясняет порядок расследования несчастных случаев на производстве

Отметим, что законом о пенсионной реформе (№ 2148-VIII от 03.10.2017) изменен перечень лиц, подлежащих обязательному страхованию от несчастного случая на производстве. Соответствующие изменения внесены в статью 35 Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании» (№ 1105-XIV от 23.09.99).

Таким образом, с 11 октября 2017 года физические лица — предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, члены фермерского хозяйства, лица, работающие на условиях гражданско-правовых договоров, подлежат обязательному социальному страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые могут привести к потере трудоспособности.

В связи с этим в Гоструда заметили, что независимо от фактического выполнения страхователями своих обязательств по уплате страховых взносов все вышеперечисленные лица считаются застрахованными уже с момента вступления в силу Закона № 2148-VIII, то есть с 11.10.2017.

При этом госорган обращает внимание, что расследование несчастных случаев должен проводить:

• фонд соцстраха по месту наступления несчастного случая — по несчастным случаям, которые произошли с ФЛП, самозанятыми лицами, членами фермерского хозяйства, а также лицами, выполняющими работы (оказывающими услуги) по гражданско-правовым договорам не по местонахождению заказчика;

• заказчик (работодатель), в пользу которого проводились соответствующие работы или предоставлялись услуги, — по несчастным случаям, которые произошли с лицами, выполняющими работы (оказывающими услуги) по гражданско-правовым договорам по местонахождению заказчика.