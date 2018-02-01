Сегодня 01 февраля 2018 года, 21:01

В 2017 году на территории Украины зарегистрировали в два раза больше электромобилей

В 2017 году на Украине было зарегистрировано 3265 автомобилей с электрическим приводом, что на 91% больше, чем в 2016 году. Об этом сообщает Федерация работодателей автомобильной отрасли, основываясь на данных МВД.

Самой популярной маркой на Украине остается Nissan, предпочтение которому в 2017 году отдали 2666 автомобилиста (доля на рынке 81,7%).

На второе место поднялся электромобиль BMW, занимавший в предыдущем году лишь пятую позицию (117 единиц, или 3,6% от всех регистраций).

Немного отстает от него Tesla, которая заняла третью строчку рейтинга с показателем 111 авто (доля на рынке 3,4%). На четвертом месте оказался Ford — 76 шт. (доля на рынке 2,3%), а замыкает топ-5 рынка электромобилей Fiat, который увеличил регистрации в семь раз до 42 единиц (доля на рынке 1,3%).

Отмечается, что первичные регистрации составили почти 40% от всего объема зарегистрированных электромобилей. Не вошли в статистику перерегистрации и временные регистрации.