В 2017 году на территории Украины зарегистрировали в два раза больше электромобилей

В 2017 году на Украине было зарегистрировано 3265 автомобилей с электрическим приводом, что на 91% больше, чем в 2016 году. Об этом сообщает Федерация работодателей автомобильной отрасли, основываясь на данных МВД.
Самой популярной маркой на Украине остается Nissan, предпочтение которому в 2017 году отдали 2666 автомобилиста (доля на рынке 81,7%).
На второе место поднялся электромобиль BMW, занимавший в предыдущем году лишь пятую позицию (117 единиц, или 3,6% от всех регистраций).
Немного отстает от него Tesla, которая заняла третью строчку рейтинга с показателем 111 авто (доля на рынке 3,4%). На четвертом месте оказался Ford — 76 шт. (доля на рынке 2,3%), а замыкает топ-5 рынка электромобилей Fiat, который увеличил регистрации в семь раз до 42 единиц (доля на рынке 1,3%).
Отмечается, что первичные регистрации составили почти 40% от всего объема зарегистрированных электромобилей. Не вошли в статистику перерегистрации и временные регистрации.
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