Roshen просит суд запретить «Ашану» выпуск «Киевского торта»

Кондитерская корпорация Roshen обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском о нарушении гипермаркетом «Ашан Украина» права интеллектуальной собственности при выпуске продукции под торговой маркой «Киевский торт» и «торт Киевский».
Корпорация требует, чтобы суд запретил ООО «Ашан Украина» использовать названия «Киевский торт» и торт «Киевский», а также графических элементов в виде листьев каштана, поскольку покупатель может спутать упаковку с «Киевским тортом» производства Рошен.
Аналогичные требования в данном решении суда изложены по отношению к ООО «Беллария». Также Roshen просит суд обязать ООО «Беллария» изъять из оборота и уничтожить все упаковки и этикетки тортов с соответствующими надписями и изображениями.
Согласно решению суда, товарный знак «Киевский торт» признан общеизвестным на Украине решением Апелляционной палаты Государственной службы интеллектуальной собственности в апреле 2017 года.
Суд рассмотрит дело на подготовительном заседании по правилам общего искового производства 5 февраля 2018 года.
Сохранить:
Контакты:
Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Управляющий партнер ЮА «Абсолют» стал членом InternationalBarAssociation
24-25.02.18 VIII Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности
Круглый стол ААУ на тему «Применение экспертиз в стратегиях защиты»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: