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Roshen просит суд запретить «Ашану» выпуск «Киевского торта»

01 февраля 2018 года Источник:epravda.com.ua

Кондитерская корпорация Roshen обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском о нарушении гипермаркетом «Ашан Украина» права интеллектуальной собственности при выпуске продукции под торговой маркой «Киевский торт» и «торт Киевский».

Корпорация требует, чтобы суд запретил ООО «Ашан Украина» использовать названия «Киевский торт» и торт «Киевский», а также графических элементов в виде листьев каштана, поскольку покупатель может спутать упаковку с «Киевским тортом» производства Рошен.

Аналогичные требования в данном решении суда изложены по отношению к ООО «Беллария». Также Roshen просит суд обязать ООО «Беллария» изъять из оборота и уничтожить все упаковки и этикетки тортов с соответствующими надписями и изображениями.

Согласно решению суда, товарный знак «Киевский торт» признан общеизвестным на Украине решением Апелляционной палаты Государственной службы интеллектуальной собственности в апреле 2017 года.

Суд рассмотрит дело на подготовительном заседании по правилам общего искового производства 5 февраля 2018 года.

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