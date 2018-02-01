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Сегодня 01 февраля 2018 года, 21:02

Средневзвешенная стоимость кредитов выросла

Средневзвешенная стоимость кредитов на межбанковском рынке в первые пять дней после повышения учетной ставки возросла на 1,1 процентных пункта — до 15,1% годовых. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка за январь 2018 года.

При этом украинский индекс межбанковских ставок за указанный период, по данным НБУ, возрос на 1,4 п.п.

В НБУ отметили, что такой результат свидетельствует «об эффективности трансмиссионного механизма монетарной политики через канал процентных ставок».

Как сообщалось, повышение учетной ставки Национальным банком Украины не является ключевой преградой для кредитования бизнеса, считают в НБУ.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Национальный банк должен снизить учетную ставку, которая влияет на стоимость кредитов.

Напомним: 25 января Национальный банк поднял учетную ставку на 1,5 процентных пункта до 16%.

По мнению регулятора, более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции.

Это повышение ставки стало третьим подряд. Как сообщалось, 27 октября 2017 года НБУ повысил учетную ставку с 12,5% до 13,5%. В декабре 2017 года Национальный банк повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5%.