Сегодня 01 февраля 2018 года, 21:01

На Украине вступил в силу новый стандарт качества автогаза

С 1 февраля на Украине вступил в силу новый стандарт качества автогаза, требования которого значительно выше действующего ГОСТа. Об этом сообщил аналитик консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, Александр Сиренко.

«С сегодняшнего дня на Украине вступил в силу новый стандарт качества автогаза, требования которого гораздо выше действующего до сегодня ГОСТа. Например, согласно новому ДСТУ, содержание серы в автогазе не должно превышать 50 грамм на тонну, также должна отсутствовать свободная вода при температуре ноль градусов Цельсия и должно быть снижено количество непредельных углеводородов», — сказал эксперт, добавив, что новый ДСТУ ЕN589:2017 «Топлива автомобильные. Газ нефтяной сжиженный» заменит старый ГОСТ 27587-87 «Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта».

По словам А.Сиренко, еще до введения этой нормы многие компании-трейдеры и производители сжиженного газа привели качество своего товара к более высокому уровню и перешли от использования марки «Смесь пропан-бутана техническая» (по сути старый ГОСТ) к марке «Пропан-бутан автомобильный» (ПБА), то есть предложили потребителю более качественный газ, предназначенный для использования непосредственно как автомобильное топливо.

«Это обычное дело для развивающегося рынка — сначала растет объем, а потом растет качество. Многие трейдеры, а также производители подготовились заранее и в борьбе за клиента перешли к использованию более качественного товара — марки ПБА», — сообщил эксперт.

Он отметил, что автогаз марки ПБА уже занимает довольно значительную долю рынка Украины. Как сообщал УНИАН, в конце января один из крупнейших производителей сжиженного газа на Украине — Кременчугский НПЗ сообщил о том, что производимый предприятием автогаз уже соответствует новому стандарту ЕN589.

До этого госкомпания «Укргаздобыча» перевела свои два крупнейших завода по производству сжиженного газа на выпуск моторного топлива более высокого качества (марки ПБА). В будущем компания намерена сертифицировать автогаз этих заводов и подтвердить соответствие его показателей требованиям нового стандарта ЕN589.