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Суд снова отложил рассмотрение апелляции на отказ ГМС признать М.Саакашвили беженцем

01 февраля 2018 года Источник:«Украинская правда»*

Киевский апелляционный админсуд отложил до 5 февраля рассмотрение апелляции на решение суда первой инстанции о признании законным отказа Государственной миграционной службы в предоставлении экс-президенту Грузии, лидеру партии «Рух нових сил» М.Саакашвили статуса беженца.

Отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство лидера «РНС» об отводе коллегии судей, чего раньше требовала его защита. Сообщается, что после выхода из совещательной комнаты суд огласил решение о том, что вопрос об отводе будет передан в соответствии с процедурой на рассмотрение другой коллегии судей КААС.

При этом председательствующий судья отметил, что в рассмотрении вопроса относительно М.Саакашвили объявлен перерыв до 10.00 5 февраля. После этого М.Саакашвили заявил, что суд перенесли из-за угрозы массовых маршей и его поддержку.

«Суд по вопросу моей депортации отложили до 5 февраля. То есть боятся, чтобы 4 февраля не пришло больше людей на Марш с требованием отставки Порошенко», — написал он в соцсети.

Он добавил, что утром начались обыски в домах сотрудников офиса партии «Рух нових сил».

Ранее сообщалось, что лидер движения «Рух нових сил» М.Саакашвили объявил о планах проведения 4 февраля нового «Марша за импичмент», который в последний раз состоялся 17 декабря.

Как сообщалось, в июле 2017 года Президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства М.Саакашвили.

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