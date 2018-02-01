ФГВФЛ продлил ликвидацию трех банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил ликвидацию Мелиор Банка, Имэксбанка и Авант-Банка.
Как сообщает пресс-служба Фонда, ликвидация Мелиор Банка продлена на год с 11 февраля 2018 года до 10 февраля 2019 года включительно. На этот же срок продлены полномочия ликвидатора банка Виктора Кулиша.
Ликвидация Имэксбанка продлена на два года с 27 мая 2018 года до 26 мая 2020 года включительно, на этот же период продлены полномочия ликвидатора Андрея Матвиенко.
Ликвидация Авант-Банка продлена на один год с 26 февраля 2018 года до 25 февраля 2019 года включительно. На этот же срок продлены полномочия ликвидатора банка Олега Кичука.
Сохранить:
Контакты:
Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Управляющий партнер ЮА «Абсолют» стал членом InternationalBarAssociation
24-25.02.18 VIII Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности
Круглый стол ААУ на тему «Применение экспертиз в стратегиях защиты»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: