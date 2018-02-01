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Чехия вдвое увеличивает квоту на работников с Украины

01 февраля 2018 года Источник:Finance.Ua

Чешское правительство согласилось вдвое увеличить квоты на прием работников с Украины — до 19,6 тыс. в год, чтобы помочь местным фирмам, которые заявляют о дефиците рабочей силы. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий.

«По предложению МИД Чехии правительство сегодня решило увеличить выдачу разрешений на работу для работников с Украины с 9600 до 19 600 в год», — написал он, отметив, что это реакция правительства на проблемы работодателей, связанные с нехваткой рабочей силы.

По его словам, план правительства будет также применяться в меньшей степени для работников из Монголии и Филиппин.

Агентство Reuters отмечает, что решение об увеличении квоты на доступ к чешскому рынку труда с 9600 в прошлом году (и с 3800 еще раньше) контрастирует с враждебностью в отношении искателей убежища, преимущественно из мусульманских стран, которых многие чехи считают угрозой безопасности.

Сообщается, что Чешская Республика имеет самый низкий уровень безработицы в Европейском Союзе — 2,3% в соответствии с методологией Евростата. Однако местные компании считают дефицит рабочей силы самой большой проблемой.

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