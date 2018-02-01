ВСП рассмотрел материалы об увольнении судей на общих основаниях

По результатам рассмотрения материалов об увольнении судей Высший совет правосудия принял решение об увольнении Агеевой Ларисы Ивановны с должности судьи Заводского районного суда города Николаева в связи с неспособностью исполнять полномочия по состоянию здоровья.
Также ВСП принял решение уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
• Андрушкив Галину Зиновьевну — с должности судьи Хозяйственного суда Тернопольской области;
• Никитишина Виктора Петровича — с должности судьи Котовского районного суда Одесской области.
ВСП принял решение уволить по собственному желанию:
• Герасимчук Татьяну Николаевну — с должности судьи Кировского городского суда Луганской области;
• Митрофанову Евгению Геннадиевну — с должности судьи Приморского районного суда города Мариуполя Донецкой области.
В то же время Высший совет правосудия отказал Мишуровской Светлане Тимофеевне в увольнении с должности судьи Лозовского горрайонного суда Харьковской области в отставку.
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