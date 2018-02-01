Украина стала членом конвенции Пан-Евро-Мед

Украина сегодня, с 1 февраля, получила полноправное членство в Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения (Пан-Евро-Мед). Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталия Микольская на своей странице в соцсети.
Доля украинского экспорта в страны — участницы Пан-Евро-Мед уже сейчас составляет 58,9%, из них 40,3% — в страны ЕС.
Страны — участницы Конвенции могут использовать материалы и сырье друг друга без потери преференциального статуса происхождения (двусторонняя и диагональная кумуляция).
При производстве товаров на Украине можно закупать сырье и комплектующие в странах — участницах Конвенции, с которыми Украина заключила соглашения о свободной торговле, а уже готовую продукцию экспортировать другим членам Конвенции, используя эффект диагонального накопления при установлении преференциального статуса товара.
Соответственно, украинские материалы и комплектующие могут использоваться в производстве в странах — участницах Конвенции для дальнейшего экспорта в виде составляющих готовой продукции.
«Это также новые возможности для участия украинского бизнеса в региональных цепочках добавленной стоимости. Следующий шаг — имплементация Конвенции. Это диверсифицирует наш экспорт как с точки зрения географии, так и с точки зрения корзины товаров — увеличится объем поставок на рынок ЕС», — отметила Н.Микольская.
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