С 1 февраля НАПК ограничит доступ к реестру е-деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) предупреждает о временном ограничении доступа к реестру электронных деклараций 1 февраля в связи с проведением работ по увеличению мощности серверного оборудования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.
«Доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, частично будет ограничен 1 февраля с 07:00 до 10:00», — сказано в нем.
Доступ будет ограничен в связи с проведением работ по увеличению мощности серверного оборудования.
Как ранее сообщала «ЮП», Национальные инфосистемы предупредили о перебоях в работе госреестров.
Сохранить:
Контакты:
Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Управляющий партнер ЮА «Абсолют» стал членом InternationalBarAssociation
24-25.02.18 VIII Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности
Круглый стол ААУ на тему «Применение экспертиз в стратегиях защиты»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: