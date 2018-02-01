он же e-mail

Сегодня 01 февраля 2018 года, 21:01

С 1 февраля НАПК ограничит доступ к реестру е-деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) предупреждает о временном ограничении доступа к реестру электронных деклараций 1 февраля в связи с проведением работ по увеличению мощности серверного оборудования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

«Доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, частично будет ограничен 1 февраля с 07:00 до 10:00», — сказано в нем.

Доступ будет ограничен в связи с проведением работ по увеличению мощности серверного оборудования.

Как ранее сообщала «ЮП», Национальные инфосистемы предупредили о перебоях в работе госреестров.