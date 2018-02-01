Сегодня 01 февраля 2018 года, 21:01

Правительство ужесточило отбор банков для выплат зарплат бюджетникам, пенсий и соцвыплат

Кабинет Министров Украины изменил отбор банков для выплат заработных плат бюджетникам, пенсий и социальных выплат. Соответствующее постановление принято в ходе заседания правительства в среду.

Отметим, что 22 сентября 2016 года Кабинет Министров принял постановление №662, которым ужесточил отбор банков для выплат зарплат бюджетникам, пенсий и социальных выплат.

Данный критерий допускал к выплатам банки с активами более 1% активов банковской системы, контрольный пакет акций которых принадлежит международным финансовым и банковским учреждениям, имеющим международный рейтинг инвестиционного класса от международно признанных рейтинговых агентств, или в которых государство владеет долей более 75%.

Затем ряд банков, которые не попали под новые критерии правительства, обратились в суд с требованием признать незаконным постановление.

По иску «Индустриалбанка» суд принял решение о незаконности одного критерия из данного постановления.

Суд решил, что прописанные правительством критерии не гарантируют платежеспособности банков в будущем.

Постановлением от 31 января 2017 года правительство отменило требование к банкам иметь активы более 1% от активов банковской системы. Также банки не обязаны предоставлять справку о своей сети отделений с указанием количества банкоматов и платежных терминалов.

Вместе с тем правительство постановило, что банки допускаются к выплатам зарплат бюджетникам и т.д., если к ним в течение последних 6 месяцев НБУ не применялся особый режим контроля и не применялись меры влияния в виде ограничений, приостановления или прекращения отдельных видов деятельности.

При этом сохранено требование к банкам, чтобы государство владело долей в капитале финучреждения более 75%. Также банки должны придерживаться экономических нормативов, установленных НБУ.