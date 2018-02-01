Минюст открыл новый call-центр

Министр юстиции Павел Петренко и директор Миссии Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине, Беларуси и Молдове Сюзан Фритц дали старт работе call-центра Министерства юстиции. Сall-центр будет работать на базе нового открытого офиса, оборудованного при поддержке USAID, который также будет обеспечивать возможность личного приема граждан специалистами и руководством Министерства.
«В своей работе мы руководствуемся простой философией — чиновник является наемным работником, зарплату которому платят из своих налогов все граждане. Именно поэтому каждый конкретный государственный служащий и все государственные органы в целом должны работать на граждан, оказывать им помощь во всех необходимых жизненных ситуациях. Мы поставили перед собой цель — обеспечить украинцев удобными сервисами. Сегодня мы делаем еще один шаг в этом направлении и официально открываем сall-центр Министерства юстиции», — подчеркнул глава Минюста.
По его словам, до создания полноценного сall-центра в Министерстве работали отдельные горячие линии по разным направлениям. Фактически граждане не имели единой линии, куда можно было бы обратиться с любым вопросом и где бы каждому помогли специалисты Минюста.
Он отметил, что центр работает в тестовом режиме с 18 июля прошлого года. За это время его сотрудники приняли более 21 тыс. обращений, среди которых более 18 тыс. звонков, 1,4 тыс. электронных обращений и 1,8 тыс. жалоб.
«Ежедневно специалисты центра разрабатывают более 150 обращений. Получить консультацию, оставить обращение или жалобу можно, позвонив на многоканальный номер 0 (44) 364 23 93 или отправив письмо на электронную почту callcentre@minjust.gov.ua. Убежден: открытие этого центра сделает юстицию еще ближе к украинцам», — резюмировал Павел Петренко.
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