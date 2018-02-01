Государственное предприятие «Национальные информационные системы» в течение месяца с 30 января до 28 февраля будет проводить плановые регламентные работы по техническому обслуживанию оборудования, обеспечивающего работу единых и государственных реестров.
В промежуток времени с 00:05 до 7:00 возможны некоторые сложности с доступом пользователей к следующим реестрам:
• Государственному реестру прав на недвижимое имущество;
• Автоматизированной системе исполнительного производства;
• Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные правонарушения;
• Единому государственному реестру лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины «Об очищении власти»;
• Электронному реестру апостилей.
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Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?
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