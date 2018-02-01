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Национальные инфосистемы предупредили о перебоях в работе госреестров

01 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Государственное предприятие «Национальные информационные системы» в течение месяца с 30 января до 28 февраля будет проводить плановые регламентные работы по техническому обслуживанию оборудования, обеспечивающего работу единых и государственных реестров.

В промежуток времени с 00:05 до 7:00 возможны некоторые сложности с доступом пользователей к следующим реестрам:

• Государственному реестру прав на недвижимое имущество;

• Автоматизированной системе исполнительного производства;

• Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные правонарушения;

• Единому государственному реестру лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины «Об очищении власти»;

• Электронному реестру апостилей.

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Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?

Да, это гарантия от своеволия адвокатов

Допустимо установление правил только в части определения членов государственных органов (ВСП, ВККС, КДКП)

Нет, закон должен закреплять лишь принципы, остальные решения — за адвокатами

Без осознания адвокатами личной ответственности за будущее профессии регламентация в законе не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

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