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Сегодня 01 февраля 2018 года, 21:02

Национальные инфосистемы предупредили о перебоях в работе госреестров

Государственное предприятие «Национальные информационные системы» в течение месяца с 30 января до 28 февраля будет проводить плановые регламентные работы по техническому обслуживанию оборудования, обеспечивающего работу единых и государственных реестров.

В промежуток времени с 00:05 до 7:00 возможны некоторые сложности с доступом пользователей к следующим реестрам:

• Государственному реестру прав на недвижимое имущество;

• Автоматизированной системе исполнительного производства;

• Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные правонарушения;

• Единому государственному реестру лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины «Об очищении власти»;

• Электронному реестру апостилей.