Сегодня 01 февраля 2018 года, 21:02

Сенаторы двух комитетов польского сената утвердили скандальный закон, касающийся украинских националистов

Сенаторы двух комитетов польского сената без поправок поддержали изменения в закон об Институте национальной памяти, хотя во время заседания предлагалось исключить из изменений в закон норму о «преступлениях украинских националистов».

Как отметил заместитель председателя МИД Польши Ян Дзедзичак, окончательную оценку действиям будет давать суд.

Во время заседания комитетов сенатор от «Гражданской платформы» Ежи Федорович предлагал исключить из изменений в закон норму о «преступлениях украинских националистов». «Мы считаем, что эта статья не нужна», — отметил он.

Согласно предложенным изменениям, принятым польским сеймом 26 января, уголовному преследованию подлежат лица, которые публично говорят о «польских лагерях смерти» для определения нацистских лагерей смерти, созданных в годы Второй мировой войны немцами на территории оккупированной Германией Польши, или приписывают полякам участие в Холокосте. Кроме того, подобное наказание грозит за «умаление ответственности настоящих исполнителей этих преступлений».

Действие закона не распространяется на художественную или научную деятельность. Новые положения будут касаться как польских граждан, так и иностранцев.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на польские медиа.