Сегодня 01 февраля 2018 года, 21:02

Убытки банков от незаконных действий с платежными картами уменьшились

По итогам 2017 года убытки украинских банков от незаконных действий с платежными картами уменьшились по сравнению с 2016 годом. Такая положительная тенденция наблюдается впервые с 2015 года.

Об этом рассказал Александр Яблунивский, директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ, во время пресс-брифинга «Статистика и тенденции платежного мошенничества в 2017 году. Итоги работы Национальной программы безопасности безналичных расчетов Safe Card на Украине». Соответствующая новость размещена на сайте НБУ.

«В 2017 году эта сумма составляла 0,0077% от общего объема всех операций с платежными картами (в 2016 году — 0,011%). То есть на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карточек 77 гривен приходилось на незаконные операции, тогда как в 2016 году эта сумма составляла почти 110 гривен, — отметил Александр Яблунивский. — Всего в среднем на одну такую незаконную операцию в 2017 году приходилось около 2100 гривен».

В 2017 году существенно выросло количество незаконных действий и сомнительных операций, проводившихся в сети интернет. Как пояснил Александр Яблунивский, такой тренд объясняется смещением фокуса внимания мошенников с технологических методов мошенничества на человеческий фактор, требующий от всех участников платежного рынка реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности держателей платежных карточек. При этом оплата в торговой сети становится одним из самых безопасных способов использования платежных карточек (по сравнению с убытками, понесенными держателям и банками через банкоматы и интернет).

Количество мошеннических операций с платежными картами, по которым банки понесли убытки, за прошлый год снизилось до 77 600 случаев (в 2016 году — почти 95 000 случаев). Традиционно наибольшее количество мошеннических случаев приходится на крупные города Украины (с населением более одного миллиона человек) и крупнейшие области — до 97%.