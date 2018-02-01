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Сегодня 01 февраля 2018 года, 21:02

КМУ принял решение о социальной поддержке лиц, освобожденных из плена

31 января 2018 года Кабинет Министров Украины принял постановление «Некоторые вопросы социальной поддержки лиц, освобожденных из плена». Указанное постановление разработано Министерством социальной политики во исполнение поручения премьер-министра Владимира Гройсмана.

Представляя проект постановления на заседании правительства, министр социальной политики Андрей Рева отметил, что предлагаемое решение предусматривает предоставление лицам, освобожденным из плена, и членам их семей государственной поддержки.

«Речь идет о предоставлении единовременной денежной помощи в размере 100 000 гривен каждому лицу. Также предусмотрены варианты оказания медицинской помощи, психологической помощи и реабилитации, помощи в обеспечении временным жильем тех лиц, которые являются внутренне перемещенными лицами», — заявил Андрей Рева.

Чиновник также отметил, что списки лиц, которые получат такую государственную поддержку, будут предоставляться Службой безопасности Украины.

Об этом сообщается на сайте КМУ.