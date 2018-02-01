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КМУ принял решение о социальной поддержке лиц, освобожденных из плена

01 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

31 января 2018 года Кабинет Министров Украины принял постановление «Некоторые вопросы социальной поддержки лиц, освобожденных из плена». Указанное постановление разработано Министерством социальной политики во исполнение поручения премьер-министра Владимира Гройсмана.

Представляя проект постановления на заседании правительства, министр социальной политики Андрей Рева отметил, что предлагаемое решение предусматривает предоставление лицам, освобожденным из плена, и членам их семей государственной поддержки.

«Речь идет о предоставлении единовременной денежной помощи в размере 100 000 гривен каждому лицу. Также предусмотрены варианты оказания медицинской помощи, психологической помощи и реабилитации, помощи в обеспечении временным жильем тех лиц, которые являются внутренне перемещенными лицами», — заявил Андрей Рева.

Чиновник также отметил, что списки лиц, которые получат такую государственную поддержку, будут предоставляться Службой безопасности Украины.

Об этом сообщается на сайте КМУ.

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