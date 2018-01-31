Сегодня 31 января 2018 года, 20:54

Евросуд признал нарушение права Евгения Корнийчука на свободу

Европейский суд по правам человека принял сторону бывшего первого заместителя министра юстиции Украины Евгения Корнийчука. Об этом говорится в решении суда по делу «Korniychuk vs. Ukraine (no. 10042/11)». Текст решения доступен по ссылке.

В феврале 2009 года г-н Корнийчук направил письмо государственной газовой компании «Нафтогаз Украины», заявив, что она может продлить договор с юридической фирмой без процедуры торгов. Прокуратура позже обвинила Корнейчука в превышении полномочий, что привело к растрате бюджетных средств на сумму почти 1,7 млн грн. Его арестовали 22 декабря 2010 года, он находился во временном заключении с 24 по 30 декабря с.г.

После этого ему была избрана мера пресечения в виде предварительного заключения на 10 дней. Апелляции на арест и задержание отклонялись до 15 февраля 2011 года, когда следователь освободил его под подписку о невыезде. В декабре 2011 года его амнистировали.

Заявитель требовал компенсации морального вреда в размере 50 000 евро. Правительство обжаловало вышеуказанное требование как чрезмерное.

Суд в своем решении признал, что имело место нарушение статьи 5 Конвенции (право на свободу и безопасность/право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до рассмотрения) в связи с лишением свободы заявителя без судебного ордера с 22 по 24 декабря 2010 года.

Европейский суд по правам человека присудил Евгению Корнийчуку 6500 евро в качестве возмещения нематериального вреда, эту сумму в течение трех месяцев должно выплатить государство Украина. Остальные требования заявителя суд отклонил.