Сегодня 31 января 2018 года, 20:54

С февраля стартует онлайн-выдача разрешений на операции по обращению с отходами

С 1 февраля 2018 года по инициативе Министерства экологии и природных ресурсов Украины в пилотном режиме заработает электронный сервис по осуществлению операций в сфере обращения с отходами в части выдачи разрешений на отходы. Соответствующий приказ был подписан министром экологии и природных ресурсов Остапом Семераком.

Внедрение электронного сервиса упростит процедуру получения административных услуг субъектами хозяйствования, сделает его более оперативным и открытым. В частности, это ускорит процесс выдачи разрешений, позволит усовершенствовать систему лицензирования при предоставлении разрешений на осуществление операций в сфере обращения с отходами, а также обеспечит реализацию мероприятий, предусмотренных Национальной стратегией управления отходами в Украине до 2030 года.

Кроме того, Минприроды на время осуществления операций в сфере обращения с отходами будет обеспечивать обучение и оказание консультативной помощи структурным подразделениям по вопросам охраны окружающей природной среды Киевской городской, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Львовской областных государственных администраций (по согласию) и субъектам хозяйствования.

Запуск данного сервиса — результат совместной работы Минприроды, Госагентства электронного управления, GIZ и ОО «Электронная Украина».